Rath/Gerresheim Kitas machen sich für Bewegung stark

Viele, noch sehr junge Sportlerinnen und Sportler strömten zum Spiel- und Sportfest in die Rather EJF-Kita Bullerbü, in der aktuell 44 Kinder in zweieinhalb Gruppen betreut werden. Anlässe zum Feiern gab es gleich zwei: Einerseits wird der EJF-Tag, der Gründungstag des 1894 ins Leben gerufene Evangelische Jugend- und Fürsorgewerks, gemeinsam von der Rather Kita an der Selbecker Straße sowie den Gerresheimer EJF-Einrichtungen Familienzentrum Auenland und Großtagespflege „Wilde Hummeln“, beide an der Heyestraße gelegen, gefeiert. Darüber hinaus erhielten die Kitas Bullerbü und Auenland ihre Zertifizierungsurkunden als anerkannte Bewegungskitas.