Kinder in Düsseldorf : Kita Sulzbachstraße erhält Anbau

So soll später einmal der Anbau der Kindertagesstätte an der Sulzbachstraße aussehen. Foto: Stadt Düsseldorf

Die Einrichtung in Grafenberg wird für fast drei Millionen Euro zusätzlich saniert und modernisiert. Bereits zum Ende des Jahres soll alles fertig sein.

Die Kindertagesstätte an der Sulzbachstraße wird umgebaut, modernisiert und erhält einen ein- bis zweigeschossigen Anbau im hinteren Grundstücksbereich. Das 2400 Quadratmeter große Grundstück bietet ausreichend Raum dafür. Ein entsprechender Ratsbeschluss liegt bereits vor, jetzt hat auch die Bezirksvertretung 7 das fast drei Millionen Euro teure Bauprojekt abgesegnet. Nach Abzug der prognostizierten Landesmittel verbleiben für die Stadt Kosten in Höhe von 1,6 Millionen Euro. Weitere rund 340.000 Euro werden an Personalkosten fällig. Statt neun Erzieher werden dann 15 Kräfte in der Einrichtung arbeiten. Die neu geschaffene Fläche wird hauptsächlich durch einen Mehrzweckraum belegt, der aus dem Bestandsgebäude in den Anbau verlegt wird. Die zusammenhängenden Freiflächen bleiben erhalten, infolgedessen gibt es eine Spielfläche für Kinder von rund 1500 Quadratmetern. Die Maßnahme wird durch die städtische Tochter Immobilien Projekt Management abgewickelt.

In der viergruppigen Kita Sulzbachstraße werden zurzeit 83 Kinder (15 davon unter drei Jahren) betreut. Angestrebt wird nun eine Erweiterung um zwei Gruppen, hierdurch können zusätzlich zwölf Plätze für unter Dreijährige und 28 Plätze für Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren geschaffen werden. In Grafenberg ist der Bedarf groß, die Deckungsquote bei Kindern ab drei Jahren liegt bei unter 70 Prozent, die bei Kindern unter drei Jahren sogar bei unter 30 Prozent. Dass die Nachfrage nach Betreuungsplätzen so stark angestiegen ist, hat auch damit zu tun, dass Kinder aus dem Neubaugebiet Grafental hinzukommen.