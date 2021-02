Kinder in Düsseldorf : Kita Fuldaer Straße wird erweitert

Düsseldorf Den Umbau der Einrichtung lässt die Stadt sich 4,37 MiIlionen Euro kosten. So entstehen 32 neue Plätze, 16 allein für Kinder unter drei Jahren.

Die bislang viergruppige Einrichtung soll um zwei weitere Gruppen erweitert werden, damit auch in Eller der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz mittelfristig abgedeckt werden kann. Im Stadtbezirk 8 beträgt die Versorgungsquote bei Kindern unter drei Jahren derzeit rund 40 Prozent. Bei älteren Kindern sind zwar schon fast 100 Prozent erreicht, laut Verwaltung wird sich das aufgrund veränderter Angebotsstrukturen aber bald ändern. Durch die Erweiterung der Kita an der Fuldaer Straße können 32 neue Plätze angeboten werden – 16 für U3-Kinder (dann 28) sowie 16 für Drei- bis Sechsjährige (insgesamt 87).

Im Bestandsgebäude aus dem Jahr 1998 sollen Umbauarbeiten zur besseren Nutzbarkeit der Räume, zur Verbesserung des Brandschutzes und zur Gewährleistung der Barrierefreiheit umgesetzt werden, zudem wird die Küche erweitert. Der Erweiterungsbau soll sich am Bestand orientieren und wird daher ebenfalls zweigeschossig, beide Etagen sollen jeweils intern miteinander verbunden werden. Dafür wird das bestehende Gebäude an der Westfront geöffnet und die Flure in den Neubau hinein erweitert. So kann dann auch der Altbau vom neuen Personenaufzug profitieren, der für den Neubau vorgesehen ist. Der Haupteingang bleibt wie bisher bestehen.