Betreuung in Düsseldorf : Kita-Elternbeiträge werden für Juni und Juli nur zur Hälfte fällig

Die meisten Kinder konnten bislang nicht in ihre Kita gehen. Erst am 8. Juni beginnt ein eingeschränkter Regelbetrieb. Foto: dpa/Frank Molter

Düsseldorf Zumindest für den Monat Juni übernimmt die Stadt im Kita-Bereich auch die Hälfte der Verpflegungsentgelte. Über die Beiträge für den Offenen Ganztag an Grundschulen müssen die Kommunen noch mit dem Land verhandeln. Stadtdirektor Burkhard Hintzsche hält auch hier ein Entgegenkommen für geboten.

Um Eltern in der Corona-Krise weiter zu entlasten, hat sich die Landesregierung mit den Kommunen darauf verständigt, in den Monaten Juni und Juli den Müttern und Vätern die Hälfte der Elternbeiträge zu erlassen. „Von jenen, die ein Kind in der Kita oder in der Tagespflege haben, werden wir jeweils nur den hälftigen Beitrag fordern“, sagt Stadtdirektor Burkhard Hintzsche. Für die Verpflegungsentgelte in den städtischen Kindertageseinrichtungen habe die Stadt darüberhinaus entschieden, für den Monat Juni ebenfalls nur das hälftige Entgelt zu fordern. Ab Juli werde allerdings wieder das volle Verpflegungsentgelt fällig.