Umfrage in Düsseldorf: Kita-Eltern wollen passgenaue Angebote

Düsseldorf 40 Prozent aller Düsseldorfer Kita-Mütter und -Väter haben an einer stadtweiten Befragung zu Betreuungs- und Öffnungszeiten teilgenommen. Die Mehrheit ist mit dem aktuellen Angebot zufrieden, der Rest will Änderungen.

Teilnehmen an der fünfwöchigen Online-Befragung, deren Ergebnisse unserer Redaktion vorliegen, konnten die Eltern der 22.100 Jungen und Mädchen, die in eine der stadtweit 360 Kindertagesstätten gehen. Eltern von etwa 8100 Kita-Kindern nutzten das Angebot, das entspricht 40,6 Prozent. Stadtdirektor Burkhard Hintzsche hält den Rücklauf deshalb für "repräsentativ". Die wichtigsten Ergebnisse und Schlussfolgerungen im Überblick.

Öffnungszeiten Deutlich verändert haben sich im Vergleich zur letzten Kita-Umfrage im Jahr 2008 die Bedürfnisse bei den Öffnungszeiten. Hatten vor zehn Jahren nur sieben Prozent der Eltern einen Betreuungsbedarf bereits vor 7.30 Uhr, sind es aktuell 14 Prozent. Noch deutlicher ist der Unterschied am Nachmittag. 2008 meldeten nur sechs Prozent der Eltern einen solchen Bedarf an, inzwischen sind es 17 Prozent. Zumindest was den Morgen betrifft, lässt sich das Problem bei einer gewissen räumlichen Beweglichkeit in vielen Fällen lösen. 85 Kitas der Stadt und der freien Träger wie beispielsweise Diakonie, Caritas und Awo öffnen bereits vor 7.30 Uhr. "Das ist jede vierte Kita, wir wollen den Anteil gerne auf ein Drittel erhöhen", sagt Horn. Anders sieht es am Nachmittag aus. Hier haben erst 34 Kitas auch nach 17 Uhr geöffnet, von diesen die meisten bis 17.30 oder 18 Uhr.