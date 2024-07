Rheinkirmes 2024 Das kostet ein Besuch auf der größten Kirmes am Rhein

Jeder hat wohl ein Lieblingsessen, das auf der Kirmes besonders gut schmeckt. Seien es gebrannte Mandeln, Backfisch oder Champignons – alles finden die Besucher auch 2024 auf der Rheinkirmes. Die Mandeln gibt an unzähligen Orten und kündigen sich mit ihrem unverwechselbaren Geruch schon Meter vorher an. Wo sie frisch zubereitet werden, gibt es sie in der Regel ab etwa fünf Euro für 100 Gramm, 150 kosten dann meist zwischen 7,50 und acht Euro. An Ständen, wo sie bereits abgepackt sind, kosten sie etwas weniger und beginnen schon bei vier Euro für 100 Gramm. Auch Backfisch wird an zahlreichen Ständen angeboten, in der Regel ab etwa sieben Euro plus häufig einen Euro für eine Sauce. Champignons kosten unterschiedlich viel, meist ab sechs Euro für den Klassiker mit Kräuter- oder Knoblauchsoße. Es gibt aber auch speziellere Versionen. Eine davon, mit Feta-Käse, Rucola und Walnusskernen, kostet dann aber auch schnell neun Euro. Bratwurst und eine kleine Portion Pommes gibt es ab vier Euro.