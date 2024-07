Missbrauchter Partysong "L'amour toujours" auf der Rheinkirmes? Lieber nicht!

Anders ist es dann doch mit Gigi D’Agostinos Song, der sich im Übrigen die Eklatvideos dazu bewusst nicht ansieht, wie er in einem Interview betont. Der italienische DJ kann selbst auch am wenigsten dafür, dass sogar die AfD-Jugend inzwischen Merchandise in Anspielung auf diesen Song produziert. Sollte der belastete Hit doch auf der Rheinkimes zu hören sein, die an diesem Freitag startet, bleibt nur eines: Den DJ höflich an seine Haltung zu erinnern.