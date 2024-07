Missbrauchter Partysong "L'amour toujours" auf der Rheinkirmes? Lieber nicht!

Von dem leider von rechts gekaperten Song einmal abgesehen, gibt es viele Lieder, die unter die geschmackliche Gürtellinie gehen – auch wenn man sie nicht gleich verbieten muss. „Layla“, der Sommerhit 2022 von „DJ Robin“ und „Schürze“ über die „Puffmutter“ war so einer, „Bumsbar“, der Folgehit zusammen mit Ballermannstar Ikke Hüftgold gehört auch dazu. Diese Lieder mögen auf der Schinkenstraße gut aufgehoben sein, auf die Rheinkirmes passen sie wohl eher nicht. Werden sie trotzdem zu späterer Stunde im Partyzelt gespielt, bleibt jedem selbst überlassen, dazu auf die Tanzfläche, oder doch lieber zur Bar zu gehen und es an sich vorüberziehen zu lassen. Anders ist es dann doch mit Gigi D’Agostinos Song, der sich im Übrigen die Eklatvideos dazu bewusst nicht ansieht, wie er in einem Interview betont. Der italienische DJ kann selbst auch am wenigsten dafür, dass sogar die AfD-Jugend inzwischen Merchandise in Anspielung auf diesen Song produziert. Sollte der belastete Hit doch auf der Rheinkimes zu hören sein, die an diesem Freitag startet, bleibt nur eines: Den DJ höflich an seine Haltung zu erinnern.