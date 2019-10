Neues Volksfest in Düsseldorf : Im Oktober kommt die Herbstkirmes ans Tonhallenufer

Düsseldorf Am zweiten Oktoberwochenende wird es in Düsseldorf eine Herbstkirmes geben. Das teilte der Schaustellerverband mit, der das Volksfest organisiert. Er informierte auch über den Standort und ein Highlight.

Düsseldorf wird in diesem Jahr um ein Volksfest reicher. Nach Oster- und Frühlingskirmes und der Größten Kirmes am Rhein im Sommer soll es im Oktober erstmalig eine Herbstkirmes geben. Ab Donnerstag, dem 10. Oktober, findet sie am Tonhallenufer statt. Schluss ist am Sonntag, 13. Oktober.