Schützenfest in Düsseldorf : So lief die Eröffnung der Rheinkirmes 2019

Düsseldorf Ein Stündchen war es ziemlich nass, den Rest des ersten Kirmestags blieb es aber trocken. Als Schützenchef und Oberbürgermeister dann die größte Kirmes am Rhein um 18 Uhr offiziell eröffneten, waren die meisten Achterbahnen schon gut eingefahren.

Dass der Oberbürgermeister und seine Frau im Regenmantel kamen, hatte seinen guten Grund: Noch zwei Stunden vorher hatte es heftig geregnet. Auch der Wind wehte immer wieder in starken Böen über die Rheinkirmes, so dass die ersten Schausteller ihre Sonnenschirme sicherten. Manch einer wird schon befürchtet haben, dass sich wiederholen würde, was 2017 geschehen war: Damals hatte die Kirmes wegen eines Unwetters kurzzeitig schließen müssen. Dem mäßigen Wetter des Nachmittags und den dunklen Wolken, die sich am Abend am Himmel türmten, war es wohl geschuldet, dass der Festplatz am ersten Kirmestag nicht von Besuchern überquoll. Die, die kamen, konnten daher ohne Anstehen direkt in die Fahrgeschäfte und hatten meist die volle Aufmerksamkeit der Gastronomen.