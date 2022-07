Obduktion abgeschlossen : Schützen-Pferd im Düsseldorfer Umzug starb an Herzschwäche

Schützen-Pferd im Düsseldorfer Umzug starb an Herzschwäche

Während des St. Sebastianus Schützenzugs am 16. Juli starb das Pferd aus Ratingen. Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Seit Tagen schon wurde auf das Obduktionsergebnis zu dem Pferd gewartet, das beim Umzug der Düsseldorfer Schützen während der Kirmes auf der Königsallee zusammengebrochen ist. Die Ergebnisse liegen der Stadt nun vor.

Der Untersuchungsbefund des am 16. Juli (Samstag) verstorbenen Pferdes inklusive der entnommenen Blutproben liegt dem Institut für Verbraucherschutz und Veterinärwesen vollständig vor, wie die Stadt am Freitag mitteilt. Demnach zeigte der Tierkörper – neben zahlreichen Verletzungen, die durch den Zusammenbruch und die anschließenden Aufstehversuche des Pferdes zu erklären sind – auch deutliche Veränderungen am Herzen.