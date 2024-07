Rheinkirmes in Düsseldorf So kommen die neuen Fahrgeschäfte an

Neu auf der Kirmes ist auch das Fahrgeschäft „Look 360 Panorma“, eine mobile Aussichtsplattform, die in 71 Meter Höhe einen Rundblick über das bunte Kirmestreiben ermöglicht. Vier hochmoderne, voll klimatisierte Kabinen mit je 20 Plätzen fahren versetzt durch ein Paralift-System besonders gemütlich auf und ab. Das haben auch Oliver Diekmann (l.) und Dietmar Schönherr ausprobiert. „Tolle Idee“, sind sich die beiden Mindener einig. Allerdings seien sie schon froh gewesen, dass die Kabine geschlossen gewesen sei. Beide haben ein klein wenig Höhenangst. Bis nach Hause haben sie nicht sehen können, „doch wir konnten wirklich sehr weit gucken. Das hat uns wirklich gut gefallen.“ Allerdings sei es in der Kabine sehr warm gewesen, und es habe oben auch keine Infos darüber gegeben, was man da gerade sehe. Das hätte eigentlich anders sein sollen. Bereits zum dritten Mal sind die beiden zu Besuch in Düsseldorf, wenn Rheinkirmes ist. Am Samstag war Anreise mit einem ersten Besuch auf der Kirmes und einer Fahrt auf der „Wilden Maus“. Am Sonntagabend geht die Bahn um 19 Uhr zurück.