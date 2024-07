Hohe Temperaturen am Wochenende Hier gibt es Erfrischungen auf der Rheinkirmes

Mit frischem Trinkwasser können sich Besucher direkt vor der Wasserbahn an der Oberkasseler Brücke versorgen. Die Stadtwerke Düsseldorf haben auf der Rheinkirmes drei mobile Trinkwasser-Stationen aufgestellt, an denen Besucher kostenlos Wasser „zapfen“ können. Manchen werden die blau-grünen Stationen schon von der Europameisterschaft bekannt vorkommen, auch da waren sie schon im Einsatz. Eine steht an der Wasserbahn, die nächste an der „Alpina“-Achterbahn und die dritte am Nordeingang der Kirmes bei der Rheinkniebrücke.