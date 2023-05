Rheinkirmes Düsseldorf Wird es die Kirmes-Fähren dieses Jahr wieder nicht geben?

Den Fährbetrieb zwischen der Altstadt und der Düsseldorfer Rheinkirmes in Oberkassel wird es in diesem Jahr möglicherweise wieder nicht geben. Unternehmer Hajo Schäfer, der diesen besonderen Betrieb 2000 aufnahm, würde zwar gerne, aber zuerst muss er ein paar entscheidende Barrieren aus dem Weg räumen, wie er in einem Gespräch mit unserer Redaktion sagt. „Ich habe unseren Oberbürgermeister Stephan Keller bereits angeschrieben und um ein Gespräch gebeten, ich hoffe noch auf eine rechtzeitige Antwort, um weiter planen zu können.“