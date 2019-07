Fest in Düsseldorf : Die Öffnungszeiten bei der Rheinkirmes 2019

Düsseldorf Wenn die Fahrgeschäfte still stehen, geht die Kirmes in den Festzelten in der Regel weiter. Wir stellen die Öffnungszeiten in diesem Jahr vor.

Offiziell wird die Kirmes zwar erst am Freitag, dem 12. Juli, um 18 Uhr von Oberbürgermeister Thomas Geisel und Schützenchef Lothar Inden eröffnet. Zuckerwatte, Popcorn, Achterbahn- und Karussellfahrten gibt es aber an diesem Tag schon ab 14 Uhr.

Geöffnet ist die Kirmes immer montags bis freitags von 14 bis 1 Uhr, samstags von 13 bis 2 Uhr und sonntags von 11 bis 1 Uhr. Am Feuerwerks-Freitag, 19. Juli, schließt die Kirmes um 2 Uhr.

(hpaw)