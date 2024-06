Rheinkirmes in Düsseldorf Von wo man das Kirmes-Feuerwerk am besten sehen kann

Da die meisten Abschussanlagen parallel zum Rhein aufgebaut werden, sind die Bilder des Feuerwerks auch am besten an den beiden Ufern zu sehen. Die Sicht von der Oberkasseler und der Rheinkniebrücke ist laut den Pyrotechnikern zwar in Ordnung, allerdings schaut man dann von der falschen Achse aus, weil sich die Bilder an der Breite des Rheins aufbauen.