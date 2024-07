Stadtgesellschaft auf der Kirmes Schausteller Oscar Bruch schießt den Vogel ab

Am Dienstagmorgen war es wieder so weit: Vertreter aus Politik, Wirtschaft und der Stadtgesellschaft versammelten sich auf der Festwiese vor dem Schützenzelt, um den Vogel aus Holz abzuschießen. Rund 300 Gäste waren gekommen, aber nur einer konnte am Ende zum neuen Gästekönig gekürt zu werden.