Nach zwei Jahren Pause : So schön war das Rheinkirmes-Feuerwerk in Düsseldorf

So schön war das Rheinkirmes-Feuerwerk in Düsseldorf

Düsseldorf Am Freitagabend erleuchtete nach zwei Jahren Pause endlich wieder das Rheinkirmes-Feuerwerk in Düsseldorf. 15 Pyrotechniker sorgten für das einmalige, atemberaubende Feuerwerk.

Zum ersten Mal nach zwei Jahren Pause wegen der Pandemie gab es am späten Freitagabend (22. Juli 2022) endlich wieder das große Rheinkirmes-Feuerwerk in Düsseldorf. Schon am frühen Morgen waren 15 Pyrotechniker im Einsatz, um das riesige Kirmesfeuerwerk aufzubauen. Angekündigt war eine „Riesenbandbreite“ mit Kalibern bis 200 Millimeter, wie Chefpyrotechniker Martin Schmitz im Vorfeld angekündigt hatte.