Rheinkirmes in Düsseldorf : So feierte die queere Community den Pink Monday

Kein Pink Monday ohne die Grandes Dames der Düsseldorfer Szene: Käthe Köstlich (l.) und Angelica Glitzer freuten sich auf eine heiße Nacht im Festzelt. Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Trotz der warmen Temperaturen haben viele Kirmesbesucher der queeren Community den Pink Monday gefeiert. Einige Gäste kamen in Kostüm.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Marie Bockholt

Angelica Glitzer ist Künstlerin. Am späten Montagnachmittag ist sie geschminkt, in buntem Kostüm und mit roten Haaren an der Traditionshütte „Schwarzwaldchristel“ auf der Rheinkirmes anzutreffen. Auftreten wird sie an diesem Abend nicht, das übernehmen andere. Die Gruppe „Fada‘s Family und Delux Show Girls“ zum Beispiel, die im Biergarten noch an diesem Abend eine Travestie-Show präsentiert. Angelica Glitzer ist gekommen, um Spaß zu haben. „Es ist toll, dass jetzt wieder so was Schönes stattfinden kann“, sagt sie. Sie erhofft sich ein tolles Showprogramm. Und es gehe ihr auch ums „Sehen und gesehen werden.“

Genau das ist in der englischen Version „see and be seen“ das Motto des Pink Monday. Das Regenbogen-Event wird seit mehr als 40 Jahren auf der größten Kirmes am Rhein gefeiert. Mehrere tausend Besucher aus der queeren Community kommen zusammen.

info Pink Monday zum 43. Mal gefeiert Pink Monday Das Regenbogen-Event wurde in diesem Jahr zum 43. Mal auf der Rheinkirmes gefeiert. Das Motto lautet „see and be seen“. Schwarzwaldchristel In der Traditionshütte von Harry Bruch und Familie wurde die Veranstaltung ins Leben gerufen.

Gegen halb sieben am Montag baut sich die Stimmung langsam auf in der Schwarzwaldchristel. Hits von Bruno Mars und Taylor Swift laufen. DJ Eisbaer legt auf. „Ich spiele Musik von den 70ern bis heute“, sagt er. Er sei ein großer Helene-Fischer-Fan. Ihr Lied „Regenbogenfarben“ möchte er im Laufe des Partyabends unbedingt noch spielen. „Heute ist die ganze Gay-Community in Düsseldorf vereint“, freut sich Künstler Mike aus Luxemburg. Gemeinsam mit drei weiteren Kollegen tritt er als „Fada‘s Family und Delux Show Girls“ auf. Auch wegen der Hitze ist der Programmpunkt in den späteren Abend verlegt. „Damit es für jeden angenehm ist“, sagt Mike.

32 Kostüme hat die Gruppe aus dem Nachbarland im Gepäck. Zum fünften Mal sorgt sie beim Pink Monday in Düsseldorf für Stimmung. Die vier Travestiekünstler schlüpfen in die Rollen von Nena, Andrea Berg, Marilyn Monroe und Cher. Dazu ist jeweils passende Musik zu hören. „Ein großer Dank gilt der Familie Bruch, die dieses Event ins Leben gerufen hat“, so die Luxemburger.

Die Geschichte des Pink Monday auf der Kirmes ist eng mit Schwarzwaldchristel-Betreiber Harry Bruch und der Regenbogen-Bar „Nähkörbchen“, die in der Hafenstraße zu Hause ist, verbunden. „Vor mehr als 40 Jahren kam die Inhaberin des ,Nähkörbchens‘ immer montags zur Kirmes“, erinnert sich Bruch. Die Bar in der Altstadt sei dann geschlossen gewesen. Viele Schwule und Lesben, die sich an dem Tag dort getroffen hätten, nutzten die Rheinkirmes als neuen geselligen Anlaufpunkt. „Alle haben sich dann in der Schwarzwaldchristel getroffen“, so Bruch. Über die Jahre hinweg sei aus diesen Treffen der Pink Monday entstanden.

An die Anfänge der Veranstaltung erinnert sich auch Jürgen Kehm. Er ist schon lange beim Pink Monday dabei und in diesem Jahr mit seinem Stammtisch, den „Golden Gays“ aus Köln, in die Landeshauptstadt gefahren. „Wir haben extra die Reisepässe eingepackt“, scherzt sein Stammtisch-Kollege Klaus Mathieu.

Kehm sagt: „Früher war die Schwarzwaldchristel ein heimlicher und diskreter Treffpunkt.“ Heute sei das anders. „Es ist eine tolle und lockere Party, bei der Toleranz lebt“, bestätigt Peter Euler, der aus Gelsenkirchen angereist ist. „Wir freuen uns darauf, viele Leute wiederzutreffen“, sagt sein Mann Ralf. „Hier können wir herumlaufen, wie wir wollen.“ Peter Euler ist einer der ersten, der auf dem Holzboden der Schwarzwaldchristel trotz der Wahnsinns-Hitze zwischen Bänken und Tischen tanzt.

Beste Laune gibt es am Pink Monday auch am Traber-Ausschank auf der Kirmes. Liebevoll geschmückt hatte das Team das Zelt und den von Künstler Claus Föttinger gestalteten „Bierwagen“: rosa Fähnchen hingen überall. Nur die zahllosen rosa Ballons waren in der Hitze geplatzt – sie lagen nur noch als Fetzen auf der Erde. „Ist nicht schlimm, gleich kommt neuer Nachschub“, erzählt eine Mitarbeiterin lachend. Schnaps mit rosa Glitter steht bereit, aber auch Wasser, natürlich mit pink-farbenem Touch.