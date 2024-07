Rheinkirmes in Düsseldorf Schausteller von Loopingkarussell „Infinity“ für sein Engagement geehrt

In diesem Jahr erhielt Joseph Hoefnagels die Auszeichnung. Der 53-jährige Niederländer ist seit 30 Jahren und inzwischen in der sechsten Generation als Schausteller unterwegs, seit 2009 auf der Rheinkirmes. Erst war er mit dem Fahrgeschäft „Booster Maxxx Mega G4“ vertreten, seit 2016 und in allen Folgejahren mit der damaligen Weltpremiere „Infinity“, dem höchsten Loopingkarussell der Welt. Die Fahrgäste werden in eine Höhe von 65 Metern transportiert und dort dann mit einer Höchstgeschwindigkeit von 120 Stundenkilometern durch die Luft gewirbelt. „Infinity“ wird neben ihm und seiner Frau und den beiden Söhnen von sechs Angestellten betreut. Gemeinsam mit zwei weiteren Kindern hält die Familie die Schausteller-Tradition am Leben.