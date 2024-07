Rheinkirmes in Düsseldorf Nur in zwei Zelten wird das EM-Finale gezeigt

Das Schumacher-Zelt schließt sich da an. Schumacher-Geschäftsführerin Thea Ungermann begründet das so: „Unsere Kirmes hat immer eine besondere Magie mit einzigartigen Momenten. Fußballfans möchten gerne ohne Ablenkung und Kirmestrubel das Finale genießen.“ Auch in der Füchschen-Alm wird das Finale nicht übertragen. Dort tritt am Sonntagabend der Show-Pianist Sascha Klaar auf.