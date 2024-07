Rotes Kreuz auf der Rheinkirmes „Die Einsatzzahlen gehen bei der Hitze hoch“

Der Hauptpunkt ist unter der Oberkasseler Brücke, in der Nähe zur Haltestelle Luegplatz, von wo aus hunderttausende Kirmesbesucher auf die Festwiese strömen. Wenn es einen Notfall gibt, können Kirmesbesucher dort zur Unfallhilfsstelle gehen. Sie können aber auch die 112 wählen, und die Helfer kommen zum Einsatzort. Dass das DRK über den Kirmesplatz geht und Ausschau hält, ist seit vier Jahren nicht mehr der Fall. Stattdessen liegen die anderen Anlaufstellen einmal an der Rheinkniebrücke neben dem Schützenzelt und etwa in der Mitte des Rummelplatzes am Rhein.