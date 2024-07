Beliebte Attraktion auf der Rheinkirmes Fliegende Frösche begeistern Besucher seit elf Jahren

Gerade weil die Fan-Gemeinde der fliegenden Frösche so groß ist, überlegt sich Scheffer auch immer mal etwas Neues: So gab es als Gewinn mal ein Frösche-T-Shirt, dieses Jahr einen Rucksack und im nächsten Jahr könnte er sich Socken vorstellen. Wie groß die Fan-Gemeinde ist, hat er auch an einem anderen Beispiel gemerkt. Dennis Raue, der mit Kirmesmodelle Raue seit mehr als zehn Jahren Kirmes-Attraktionen nachbaut, ist vor zwei Jahren auf Scheffer zugekommen und hat ihn gefragt, ob er die fliegenden Frösche nachbauen darf. „Er kam zu uns und hat alles genau ausgemessen, das ist 1:1 in der Miniaturversion so entstanden, wie es wirklich aussieht.“ Nur eben im Maßstab 1:87.