Großes Volksfest in Düsseldorf Warnung vor Starkregen — fällt der Kirmesstart ins Wasser?

In der Vergangenheit gab es durchaus Unwetter, die über die Oberkasseler Rheinwiesen hinweggezogen sind. Am 20. Juli 2019, einem Samstag, etwa verdunkelte sich der Himmel plötzlich, ein Gewitter zog auf. Das war so heftig, dass der Betrieb auf der Kirmes um 16 Uhr komplett eingestellt wurde. Auf dem ganzen Gelände gab es Durchsagen zur Räumung, Sicherheitskräfte waren mit Megafonen unterwegs. Um 16.10 war die Kirmes komplett geräumt. Eigentlich sollte die Sperrung nur bis etwa 16.30 Uhr andauern, halbstündig wurde die jedoch verlängert. Um 19 war es so weit: Der DWD gab Entwarnung, das Gelände wurde wieder freigegeben.