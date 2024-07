Rheinkirmes in Düsseldorf Volle Bierzelte, leere Karussells – stimmt das?

Aus dem Kürzer-Zelt berichtet Peter Klinkhammer (Wirt in „Dä Spiegel“), dass in diesem Jahr deutlich mehr los sei als 2023. „Die Leute haben richtig Lust zu feiern.“ Selbst an Tagen mit schlechterem Wetter wurde mehr Umsatz gemacht als an Tagen mit besserem Wetter im Vorjahr.