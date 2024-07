Rheinkirmes 2024 in Düsseldorf So viel kostet ein Besuch auf der größten Kirmes am Rhein

Wer sich am Schießstand probieren will, zahlt um die 3,50 Euro für fünf Schüsse. Je mehr Versuche eingekauft werden, desto günstiger wird es, zum Beispiel gibt es 15 Schüsse für 8,50 Euro. Beim Pfeilewerfen – auch so ein Kirmesklassiker – zahlt man für fünf Wurfversuche drei Euro, für neun fünf. Die Preise der Buden mit demselben Angebot bewegen sich in der Regel in einem ähnlichen Rahmen, können aber leicht voneinander abweichen.