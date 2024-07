Snacks, Süßes & mehr Hier gibt es besonderes Essen auf der Rheinkirmes

Klassische Bratwurst gibt es genau wie Pommes an fast jeder Ecke auf der Kirmes, gezielt ansteuern könnte man dafür zum Beispiel die „Bratwurst Manufaktur“ an der Attraktion „Airwolf“. Fünf Euro sind happig, aber die Ware wird täglich frisch mit eigenen Händen hergestellt – in einer kleinen Bude direkt nebenan. Außerdem ist schon der Anblick des riesigen Schwenkgrills zum Anbeißen.