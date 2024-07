Großes Volksfest in Düsseldorf Wie wird das Wetter während der Rheinkirmes?

Für den ersten Kirmestag am Freitag wagt der DWD am Montag noch keine konkrete Vorhersage. Am Tag davor soll es zunächst heiter bis wolkig sein, später könnten Schauer und Gewitter aufziehen. Die Temperaturen sollen zwischen 24 und 27 Grad Celsius liegen. In der Nacht zu Freitag erwartet der DWD derzeit zunehmende Bewölkung und schauerartigen Regen oder sogar starke Gewitter mit lokalem Unwetterpotenzial.