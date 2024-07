Rheinkirmes in Düsseldorf Fünf Attraktionen für Einsteiger im Test – ohne Loopings und Co.

Big Monster Hell leuchten die Augen des Polypen-Kopfes in der Mitte des Big Monster. Das mag auf den ersten Blick für den Kirmes-Einsteiger bedrohlich wirken. Doch das Fahrgeschäft stellt sich als besonders geeignet für Unerfahrene heraus. Die Fahrt beginnt ruhig, die Krakenarme heben einen in den drehbaren Gondeln in die Höhe. Zunächst sind wir verwundert, wie gemächlich es zugeht. Doch dann steigert sich das Tempo. Und gerade, als wir denken, dass wir den Höhepunkt der knapp fünfminütigen Fahrt erreicht haben, ertönt eine Stimme: „Jetzt kommen wir zum großen Finale.“ Eine letzte Runde werden wir noch ordentlich in den Sitz gedrückt. Dann entlässt uns der Polyp aus seinen Fängen. Wer sich noch nicht in den Breakdance traut, findet im Big Monster eine gute Alternative zum Herantasten. Eine Fahrt kostet 4,50 Euro, drei Fahrten zwölf Euro. ☆★★★★