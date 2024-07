Bis zu 18 Stunden Arbeit So ist der Alltag eines Schaustellers auf der Rheinkirmes

Es ist 11 Uhr, in drei Stunden öffnet die Kirmes für die Besucher. Die Kinder können tagsüber zur Schausteller-Kita, werden da betreut und spielen mit dem anderen Kirmes-Nachwuchs. Normalerweise würde Schneider jetzt im Büro sitzen und den Transport zum nächsten Volksfest organisieren – kein einfaches Unterfangen bei einem so gewaltigen Fahrgeschäft. Oder eine von unzähligen anderen organisatorischen Aufgaben gibt es zu erledigen. Am Vortag musste der Lkw in die Werkstatt.