Rheinkirmes in Düsseldorf Alpina Bahn bleibt stehen – Fahrgäste bekommen Geld zurück

Noch bevor es losgehen sollte, wurde die Fahrt auf der Alpina Bahn am Mittwochabend unterbrochen. Etwa eine halbe Stunde konnte das Fahrgeschäft direkt am Rhein nicht genutzt werden. Gegen 20.15 Uhr konnten die Wagen nicht mit der Auffahrt in fast 30 Meter Höhe beginnen. Denn genau dort lag das Problem, wie Betreiberin Angela Bruch erklärt: „Die Auffahrt hat nicht funktioniert, ein Ventil war kaputt und musste ausgetauscht werden.“