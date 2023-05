Volksfest in Düsseldorf startet im Juli Rheinkirmes 2023 – alles zu Feuerwerk, Fahrgeschäften und Terminen

Die Öffnungszeiten der Kirmes variieren je nach Tag. An der Eröffnung, am Freitag, 14. Juli, ist von 14 bis 2 Uhr geöffnet, am 15. Juli von 13 bis 2 Uhr und am 16. Juli von 11 bis 0 Uhr. In der Folgewoche ist Montag bis Donnerstag von 14 bis 0 Uhr geöffnet. Am Freitag, 21. Juli, erwartet Besucher auch das Feuerwerk, geöffnet ist von 14 bis 2 Uhr. Am 22. Juli ist von 13 bis 2 Uhr und am letzten Tag von 11 bis 23 Uhr geöffnet.