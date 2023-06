Größte Kirmes am Rhein So teuer wird das Altbier auf der Rheinkirmes – und das wird dazu geboten

„Ja, wir werden auf der Kirmes sein“, sagt Karl-Heinz Gatzweiler, Chef des Zum Schlüssel in der Altstadt. „Es war allerdings lange unklar, denn unser Zeltverleiher hätte uns beinahe wegen Personalmangels hängen lassen.“ Eine leichte Entscheidung war das sicher nicht, „denn die Zeltmiete ist jetzt doppelt so hoch wie 2019“, meint Gatzweiler. Im Schlüssel kostet das 0,25-Liter-Glas aktuell 2,85 Euro. Der Preis auf der Kirmes steht noch nicht fest. „Es wird aber auf jeden Fall eine 3 vor dem Komma stehen“, sagt Gatzweiler. „Wegen der extremen Kostensteigerung wurde die 3-Euro-Marke ja bereits im vergangenen Jahr bei fast allen Betrieben gerissen. Dafür wird im Schlüssel-Zelt auch viel geboten.“ Überwiegend Top-Live-Bands sind geplant. Am Pink Monday und am letzten Sonntag wird Porno al Forno das Schlüssel-Zelt rocken. Auch im Programm während der Kirmes: „Jeck op Schlüssel” – die große Nacht der Narren, Freakshow (ehemals „Wounded Ducks“) und „Der letzte Schrei“.