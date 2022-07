Rheinkirmes in Düsseldorf : Von wo man das Kirmes-Feuerwerk am besten sehen kann

Düsseldorf Nach zwei Jahre Rheinkirmes-Pause gibt es diesmal endlich auch wieder das große Höhenfeuerwerk. Wir verraten, von wo man es am besten sehen kann - und geben auch sonst die wichtigsten Infos.

Das traditionelle Feuerwerk am Freitag gehört zu den Highlights der Rheinkirmes. Welche Besonderheiten haben sich die Schützen für dieses Jahr ausgedacht? Wo kann man das Spektakel am besten verfolgen? Und wie lange dauert eigentlich der Aufbau für das Feuerwerk?

Feuerwerk Schon um acht Uhr am Freitagfrüh rücken 15 Pyrotechniker an, um das Kirmesfeuerwerk aufzubauen. Chefpyrotechniker Martin Schmitz (60) verspricht Innovationen und eine „Riesenbandbreite“ mit Kalibern bis 200 Millimeter, „die dieser Standort uns als einer der wenigen erlaubt.“

Eine der Attraktionen sind die sogenannten „Ghost Shells“, äußerst farbintensive Effekte. „Die Farben springen regelrecht hin und her“, erklärt Schmitz. Ebenfalls ein Highlight sind langziehende Weiden in den Farben weiß, grün und rot, die lange in der Luft stehen, mit zahlreichen Blinkeffekten.

Weitere Höhepunkte am nächtlichen Himmel sind silberne und goldene Palmen sowie eine Neuheit aus Spanien , an der Pyrotechniker Schmitz der „fantastische Aufstiegseffekt“ begeistert: Eine Goldkrone steigt wie ein Ufo in die Höhe.

Beste Sicht Da die meisten Abschussanlagen parallel zum Rhein aufgebaut werden, sind die Bilder des Feuerwerks auch am besten an den beiden Ufern zu sehen. Die Sicht von der Oberkasseler und der Rheinkniebrücke sei laut Schmitz zwar in Ordnung, „allerdings schaut man dann von der falschen Achse aus, weil sich die Bilder an der Breite des Rheins aufbauen“.