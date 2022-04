Düsseldorfer Schützen haben entschieden : Die Rheinkirmes findet 2022 wieder statt

Foto: Bretz, Andreas (abr) 19 Bilder Die schönsten Rheinkirmes-Bilder unserer Fotografen

Düsseldorf Die Rheinkirmes in Düsseldorf findet in diesem Sommer nach zwei Jahren Corona-Pause wieder statt. Die Schützen versprechen eine besonders glanzvolle Großkirmes. Was man dazu wissen muss.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Brigitte Pavetic

Jetzt ist die Entscheidung gefallen: Der St. Sebastianus Schützenvereins Düsseldorf 1316 wird die Rheinkirmes veranstalten: „Wir haben ernsthaft diskutiert, alles abgewogen und entschieden: Schützen- und Heimatfest mit der Größten Kirmes am Rhein finden statt“, teilt Schützenchef Lothar Inden am Freitag mit. Vom 15. bis 24. Juli soll das bedeutende Volksfest wieder Millionen Gäste begeistern.

Kirmesarchitekt Thomas König verspricht eine „Kirmes de luxe – denn das sind wir nach zwei Jahren Zwangspause unseren Besuchern schuldig.“ Auf 224.000 Quadratmetern präsentieren sich ab dem 15. Juli rund 300 Aussteller aus dem In- und Ausland.

Lesen Sie auch Wegfall von Corona-Auflagen : Auf diese Events können sich die Düsseldorfer im Sommer freuen

Thomas König, seit vielen Jahren der Organisator des größten Volksfestes am Rhein, kündigt allen Kirmes-Fans einen glanzvollen Mix an – „familienfreundliche Fahrgeschäfte, Adrenalin-Kicks und überraschende Neuheiten“. Auch bei der Gastronomie soll es Überraschungen geben. So wird den Angaben zufolge zum Beispiel auch der beliebte Weingarten wieder eine Anlaufstelle und Rückzugsort für Besucher sein.

Foto: Krebs, Andreas (kan) 23 Bilder Die schönsten Rheinkirmes-Bilder unserer Fotografen

Sichtbare Polizeipräsenz und private Security-Kräfte sollen sicherstellen, dass Besucher sorgenfrei über die Kirmes flanieren können. Eine hohe Vip-Dichte wird außerdem in Aussicht gestellt beim Schützen- und Heimatfest des St. Sebastianus Schützenvereins von 1316. Die sollen sich bei Ereignisse wie Königsschuss, Ausschießen des Jung-Schützenkönigs und Pagenkönigs, Gästevogel-Schießen tummeln.