Comeback nach Corona-Pause : Rheinkirmes in Düsseldorf lockt mit 20 Neuheiten

Die Rheinkirmes in Düsseldorf. Foto: Krebs, Andreas (kan)

Düsseldorf Die diesjährige Rheinkirmes könnte eine Kirmes der Superlative werden. Fast zwei Dutzend Neuheiten sollen die Besucher anlocken. Die Sehnsucht nach Volksfesten dieser Art scheint so groß zu sein, dass vielleicht sogar mehr als vier Millionen Menschen kommen.

Neue Rekorde wollen die Veranstalter nach zwei Jahren Corona-Pause mit der diesjährigen Rheinkirmes aufstellen. Mit 20 Neuheiten geht das Volksfest am 15. Juli an den Start, darunter Fahrgeschäfte und gastronomische Angebote, teilten die Veranstalter am Dienstag mit.

Dabei ist mit dem Fahrgeschäft „Escape – Flight of Fear“ auch eine Weltpremiere, wie Kirmes-Architekt Thomas König bei der Präsentation des Programmes am Dienstag in Düsseldorf sagte. Die Kirmes auf der Oberkasseler Rheinhalbinsel endet am 24. Juli.

Der Bayern-Tower mit 90 Metern Höhe zählt zu den Attraktionen auf der Rheinkirmes. Foto: Kirmes

Erstmals erleben können die Besucher in diesem Jahr auch das Virtual-Reality-Fahrgeschäft „Dr. Archibald“. 90 Meter hoch ist der „Bayern Tower“, dicht gefolgt vom „Gladiator“ mir 62 Metern Höhe. Im Hotel Edelweiss soll es an den Kirmes-Tagen auf drei Etagen bayerische Gaudi geben, die besonders Kinder ansprechen soll.

Laut dem Veranstalter, dem St. Sebastianus Schützenverein, muss mit moderaten Preiserhöhungen für die Karussells und auch für Essen und Trinken gerechnet werden. Rund 300 Aussteller aus dem In- und Ausland werden in diesem Jahr erwartet.

Normalerweise kommen bis zu vier Millionen Besucher. Wenn unter anderem das Wetter mitspiele, könnten zu der ersten Düsseldorfer Rheinkirmes nach den Corona-Lockdowns 4,5 Millionen Gäste kommen – das wäre laut Thomas König ein neuer Rekord.

