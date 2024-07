Rheinkirmes 2024 Das kostet ein Alt auf der Kirmes

Die Altbier-Brauereien rufen etwas abweichende Preise auf, bieten allerdings auch verschiedene Mengen an. Den geringsten Preis für ein Glas zahlen Besucher in diesem Jahr in den Zelten der Kürzer- und der Schlösser-Brauerei. 2,80 nehmen die Gastronomen dort für 0,2 Liter, also umgerechnet 14 Euro je Liter. Etwas teurer ist das einzelne Glas mit jeweils 3,20 Euro im Uerige-Zelt und im Schuhmacher-Biergarten. Dafür gibt es allerdings auch 0,25 Liter ins Glas – also ist das Bier mit 12,80 Euro je Liter hier günstiger. Auf der Füchschen Alm kostet ein Altbier (0,25 Liter) dieses Jahr 3,50 Euro; der Literpreis liegt bei 14 Euro. Im Schützenzelt in der Nähe der Rheinkniebrücke wird ebenfalls Füchschen ausgeschenkt, dort kosten 0,25 Liter 2,90 Euro; also der günstigste Literpreis von 11,60 Euro.