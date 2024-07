Autoscooter, Kettenkarussell und Glaslabyrinth Diese Attraktionen für Kinder gibt es auf der Rheinkirmes

Hoch hinaus geht es auch in der „Ballonfahrt“. Hier können Kinder in bunt verzierten, sich drehenden „Heißluftballon-Gondeln zu Ballonfahrerinnen und -fahrern werden. In knapp zehn Metern Höhe bietet sich Familien ein guter Überblick über die Kirmes, eine Fahrt kostet hier 3,50 Euro.