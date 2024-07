Volksfest in Düsseldorf Das ist am Mittwoch bei der Rheinkirmes los

Düsseldorf · Nachdem am Dienstagnachmittag ein kurzes Unwetter den Kirmesbetrieb zum Erliegen brachte, verspricht die Vorhersage für Mittwoch einen störungsfreien Tag auf der Rheinkirmes in Düsseldorf. Was dort am heutigen Tag für ein Programm geboten wird.

17.07.2024 , 09:16 Uhr

21 Bilder Eindrücke vom zweiten Kirmestag 21 Bilder Foto: Marc Ingel

(csr)