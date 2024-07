Rheinkirmes in Düsseldorf beginnt Zuckerwatte, Adrenalin und Feuerwerk

Kostenpflichtiger Inhalt Auch die anderen Düsseldorfer Altbrauereien Füchschen, Kürzer, Schumacher, Uerige, Belsen Alt und Schlösser haben eigene Veranstaltungsorte auf dem Kirmesgelände. Dort wird es DJ-Sets und Livemusik geben, aber auch Themenpartys, so etwa im Festzelt von Belsen Alt, in dem am Samstag ab 18 Uhr eine 2000er-Party auf dem Programm steht. Im Schlösser-Zelt beispielsweise beginnt die Feier am Eröffnungsfreitag mit einem Auftritt von Guildo Horn. Im Kürzer-Zelt eröffnet am selben Abend die Düsseldorfer Kult-Band Porno Al Forno.