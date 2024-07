Großevent in Düsseldorf Rheinkirmes - wie man mit dem Auto ins Sperrgebiet kommt

Wenn am 12. Juli die Rheinkirmes 2024 in Düsseldorf startet, ist das für die Anwohner besonders in Oberkassel wieder eine Ausnahmesituation. Die Wohngebiete in der Nähe der Rheinwiesen werden abgesperrt, um Besucher auf der Suche nach Parkplätzen von dort fernzuhalten. Anlieger haben es dann aber auch schwieriger, zu ihren Wohnungen zu kommen. Die Stadt hat nun mitgeteilt, wie und wo das am besten funktioniert und auch, wie private Besucher durch die Sperren kommen.