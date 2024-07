Größtes Volksfest in Düsseldorf So läuft die reibungslose Anreise zur Rheinkirmes

Auto Die Anreise mit dem Auto ist zwar nicht empfohlen, aber möglich. Jedoch können Besucher mit dem Auto nicht direkt zum Kirmesgelände fahren. Dafür können beispielsweise die kostenlosen Park & Ride-Parkplätze genutzt werden. Linksrheinisch anreisende Besucher sollten Park & Ride-Plätze entlang der Rheinbahnlinien U70, U75 und U76 (zum Beispiel „Haus Meer“ mit 470 Stellplätzen oder „Simon-Gatzweiler-Platz“ mit 200 Stellplätzen) aufsuchen, dort in die Bahnen umsteigen und bis zur kirmesnahen Haltestelle „Luegplatz“ fahren. Wer von Süden kommt, hat die Wahl zwischen Parkmöglichkeiten am Südpark und am Südfriedhof. Der P+R-Platz „Am Südfriedhof“ hat 160 Stellplätze, von dort aus geht ab der Haltestelle „Südfriedhof“ die Straßenbahn 709 in Richtung Hauptbahnhof, wo man in die Stadtbahnlinien U70, U75, U76 und U77 bis zum Luegplatz umsteigen muss. Ebenfalls in Bilk an der Universitätsstraße liegt der P+R-Platz „Südpark“ mit 250 Stellplätzen. Ab hier fahren die Stadtbahnen U72, U73 und U79 bis „Heinrich-Heine-Allee“ und von dort geht es mit den Linien U70, U75, U76 oder U77 weiter. Besucher, die von Osten über die Bergische Landstraße zur Kirmes in die Stadt fahren, stellen ihr Auto am besten auf dem P+R-Platz „Gerresheim Krankenhaus“ mit 100 Stellplätzen ab. Außerdem bietet sich der P+R-Platz „Staufenplatz“ mit 300 Stellplätzen in Düsseldorf-Grafenberg an. Von dort verkehren die Linien U73 und 709.