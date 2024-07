Volksfest in Düsseldorf So geht’s mit der Rheinbahn zur Rheinkirmes

Nacht-Express alle 30 Minuten Den Nachtverkehr mit den Buslinien 805 bis 817 bietet die Rheinbahn von Sonntag- bis Donnerstagnacht an. Die Nacht-Express-Linien NE1 bis NE8 fahren in den Wochenend-Nächten alle 30 Minuten. Sie starten zwischen 0.35 und 3.35 Uhr am Hauptbahnhof und sind mit den Stadtbahnen verknüpft. Am Bahnhof besteht Anschluss an Regionalzüge und S-Bahnen. Die Nachtlinie 830 in Meerbusch fährt im 60-Minuten-Takt. Wie gewohnt fahren an den Wochenenden auch alle Disco-Linien.