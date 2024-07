Volksfest in Düsseldorf Wetter und Programm bei der Rheinkirmes am Donnerstag

So geht es mit dem Wetter auch am Donnerstag (18.7.2024) weiter. Die Temperaturen klettern auf angenehme 27 Grad Celsius, die Sonne versteckt sich immer mal wieder hinter den Wolken - der UV-Index erreicht einen hohen Wert von sieben (auf der Skala von null bis elf), eincremen ist also Pflicht!