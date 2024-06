Anfahrt und Parkmöglichkeiten Rheinkirmes 2024 in Düsseldorf - Tipps für die entspannte Anreise

Die Straßen sind zu Kirmeszeiten erfahrungsgemäß sehr voll, Parkplätze sind kaum zu bekommen. Die Rheinbahn verstärkt das Angebot an den Kirmes-Tagen.

Die Stadtbahnen U75, U76 und U77 fahren in Spitzenzeiten – vor allem an den Wochenenden – in kurzem Takt. In sechs Minuten sind die Passagiere vom Hauptbahnhof an der Station „Luegallee“.