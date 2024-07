Event in Düsseldorf Rheinkirmes 2024 – was Anwohner wissen müssen

Die Rheinkirmes wird in diesem Jahr am Freitag, 12. Juli, eröffnet, sie dauert bis Sonntag, 21. Juli. Die Stadt Düsseldorf will durch ein weiter optimiertes Verkehrskonzept die Einschränkungen für den Autoverkehr und Anwohner der umliegenden Wohngebiete möglichst gering halten. Anwohner, heißt es in einer Mitteilung, sollen dadurch die Möglichkeit erhalten, ihre Wohngebiete weiterhin zu erreichen.