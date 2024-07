Saisoneröffnung 2024/25 Fortuna feiert auf der Rheinkirmes mit Autogrammstunde

Auch in diesem Jahr feiert die Mannschaft von Fortuna Düsseldorf gemeinsam mit ihren Fans zwischen Zuckerwatte, Alpina-Bahn und Riesenrad auf der Rheinkirmes die Saisoneröffnung. Nur noch knapp zwei Wochen dauert es, bis am 2. August die Zweite Liga in die Spielzeit 2024/2025 startet. Die Fortuna muss zu ihrer ersten Partie am 4. August auswärts in Darmstadt antreten.