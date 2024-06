Volksfest im Juli in Düsseldorf Drei Paare können auf der Rheinkirmes heiraten - jetzt bewerben

Düsseldorf · Heiraten an ungewöhnlichen Orten wird immer beliebter, auch in Düsseldorf. Und so gibt es in diesem Jahr wieder für drei glückliche Paare die Möglichkeit, sich auf der Rheinkirmes das Ja-Wort zu geben. Bewerbungen sind ab sofort möglich.

14.06.2024 , 14:45 Uhr

20 Bilder Die schönsten Rheinkirmes-Bilder unserer Fotografen 2023 20 Bilder Foto: Anne Orthen (orth)

Die Heirat auf dem Standesamt ist vielen Paaren zu gewöhnlich, immer ausgefallenere Orte werden gesucht. Die Stadt Düsseldorf bietet auch in diesem Jahr wieder drei Paaren die Möglichkeit, sich auf der Rheinkirmes das Ja-Wort zu geben. Das Standesamt Düsseldorf bietet am Donnerstag, 18. Juli, jeweils um 14, 15 und 16 Uhr eine Trauung im Weintürmchen Wilmering auf den Oberkasseler Rheinwiesen an. Die Beigeordnete Britta Zur wird eine der Trauungen selbst als Standesbeamtin vornehmen. 17 Bilder So schön war das Rheinkirmes-Feuerwerk 2023 in Düsseldorf 17 Bilder Foto: Anne Orthen (orth) Interessierte Paare können sich unter dem Stichwort „Trauung auf der Rheinkirmes“ per Mail an die Adresse heiraten@duesseldorf.de bewerben. Dies gilt auch, wenn die Eheschließung bereits angemeldet ist und alle Unterlagen vorliegen. Sollte die Trauung noch nicht im Standesamt angemeldet worden sein, muss die Anfrage bis spätestens 1. Juli vorliegen, da für die Prüfung des Antrages und der Unterlagen noch ein zeitlicher Vorlauf notwendig ist. Die Anmeldung einer Trauung auf der Rheinkirmes ist nicht über den Online-Traukalender möglich, sondern nur über die angegebene Mailadresse und ist mit Zusatzkosten in Höhe von 300 Euro verbunden. Hier geht es zur Bilderstrecke: Die schönsten Rheinkirmes-Bilder unserer Fotografen 2023

(csr)