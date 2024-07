Größtes Volksfest in Düsseldorf Diese Brauereien kommen mit Partyzelten zur Rheinkirmes

Düsseldorf · Am 12. Juli 2024 beginnt mit der Rheinkirmes in Düsseldorf wieder eines der größten Volksfeste in Deutschland. Für Partys sehr beliebt sind die Zelte der Brauereien. Welche sich in diesem Jahr auf der Festwiese in Oberkassel angesagt haben.

11.07.2024 , 11:00 Uhr

17 Bilder Endspurt am Rhein – Eindrücke von der Düsseldorfer Kirmes 17 Bilder Foto: Anne Orthen (orth)

(csr)