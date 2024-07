Rheinkirmes 2023 in Düsseldorf Großes Feuerwerk lockt Besuchermassen auf die Kirmes

Zahlreiche Zuschauer drängten sich für das Feuerwerk auf den Wiesen am Rand der Kirmes, um einen besseren Blick auf das Geschehen zu erhaschen. Auch auf der rechten Rheinseite am Burgplatz war es rappelvoll, und von so manchem Schiff wurden ebenfalls die Effekte bewundert. Besonders erfreulich: Das Wetter hielt, nachdem es an Vorabend etwa um die gleiche Zeit anhaltend geregnet hatte.